 

В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков

15.01.2022, 11:16, Новости дня
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Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».

Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.

Ранее посольство РФ в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.

Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.



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