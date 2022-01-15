Слуцкая отреагировала на сообщение о небинарном фигуристе на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала участие первого небинарного спортсмена на зимней Олимпиаде в 2022 году.

«То, что я не пойму никогда. Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США. На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется небинарный спортсмен», – цитирует фигуристку РИА «Новости».

По словам спортсменки, во время ее спортивной карьеры все участники делились строго по двум полам. Она выразила беспокойство за мир спорта, который может резко измениться через 10-20 лет с такой пропагандой.

Ранее канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель назвала недопустимым высказывание российского фигуриста и тренера Александра Жулина, который отказался комментировать участие небинарных спортсменов, назвав их «уродами».

Она обратилась к Международному союзу конькобежцев с просьбой отреагировать на подобные высказывания.

Ранее стало известно, что американский фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя гендером, выпадающим из бинарной системы, включен в состав сборной США по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры. Они пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они стали чемпионами США и отобрались на Игры-2022 в Пекине.

О совей небинарной гендерной идентичности спортсмен объявил в прошлом году. Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина».