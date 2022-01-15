 

В белом цвете: Кайли Дженнер показала, как прошел ее baby shower

15.01.2022, 11:16, Разное
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После трагических событий на концерте Трэвиса Скотта и последующих нападок хейтеров, Кайли Дженнер стала с осторожностью делиться подробностями своей жизни в соцсетях. Но вечеринка по случаю дня рождения будущего малыша – событие, радость от которого трудно удержать при себе. С подписчиками, которых у Кайли уже больше 300 миллионов, она поделилась снимками со своего baby shower, предположительно прошедшего еще в декабре.

На празднике виновница торжества позировала в нежнейшем образе – белом трикотажном платье Atu Body Couture, на фоне которого эффектно переливались бриллианты – колье-узел  россыпью камней. К слову, в нейтральном цвете была выдержана и вся вечеринка. Ничто в декоре – от статуэток жирафов в разную величину  до лепестков роз, которыми был украшен бассейн – не выдало пол будущего малыша. Даже именные пледы для гостей были подчеркуто кремового оттенка.

Кайли Дженнер с мамой Крис Дженнер и бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл

Однако внимательные поклонники все же рассмотрели намек на то, Кайли и ее бойфренд Трэвис Скотт снова ждут девочку. Дело в том, что на вечеринки гостям вечеринки было предложено создать свой проект вшивку для будущего малыша. Выдало ли семейную тайну обилие розовых сердечек, покажет время.

 

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались в октябре 2019 года. После этого их всего несколько раз видели вместе: так, Кайли с дочкой посетила его выступление на музыкальном фестивале Astroworld, позже они вместе отметили ее день рождения – кадры, опубликованные Кайли, смотрите здесь. А сама девочка регулярно гостила у папы. 

В июне этого года они вместе с дочкой посетили 72-й благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали чувств, а, получая награду, Трэвис в своей речи поблагодарил и упомянул всех близких людей, в том числе Кайли и Сторми. А уже 20 августа СМИ сообщили о второй беременности Кайли. Также о будущем пополнении проговорился ее отец Кейтлин Дженнер.

 

 

 

 



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