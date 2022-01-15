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Как можно получить выгоду с методикой ГНБ

15.01.2022, 11:14, Детали
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Методики бестраншейной укладки коммуникационных систем при помощи специальной буровой техники предоставляет возможность проводить управляемое прохождение по кривой траектории, производить расширение скважины, а также протяжку коммуникаций. Прокол в земле осуществляется под контролированием устройств радиолокации с применением смесей бетонита для бурения, добавляя в смесь полимерные составляющие.

Методика горизонтально направленного бурения https://ingestroy.ru используется при строительных работах таких типов коммуникационных систем:

  • Водопроводные и канализационные системы.
  • Теплосети.
  • Газовые и нефтяные трубопроводы.
  • Кабельные сети разного предназначения.

Компания «ИнжеCтрой», обладающая почти двадцатилетним опытом работы, и постоянно совершенствующая свой профессиональный уровень применяет во время данных работ зарекомендовавшие высококачественные буровые установки. Что предоставляет нам возможность осуществлять работы быстро, качественно и эффективно.

Ключевые преимущества методики ГНБ

Методика горизонтально направленного бурения была открыта ещё в 60-е годы прошлого столетия, и пришла на смену классической открытой прокладке коммуникационных систем. И горизонтальное бурение, обладающее массой преимуществ, совершило революцию в строительстве. Ключевыми преимуществами ГНБ являются:

  • Возможность укладки коммуникаций под действующими автодорогами и железной дорогой, без потребности приостановления движения, с также осуществления ремонтных работ.
  • Прокладывание трубопроводов под водоёмами, лесными массивами, парками и скверами, не причиняя вреда окружающей среде. Возможно осуществлять работы в различных грунтах, как в песчаных, так и в скалистых породах.
  • Способность без рытья траншей производить строительные и ремонтные работы подземных коммуникаций, в среде плотных жилищных построек населённых пунктов.
  • Минимальные риски повреждений действующих коммуникационных систем.
  • Значительное сокращение расходных статей на строительные и реконструкционные работы трубопроводов в сравнении с классическими способами.
  • Существенное уменьшение терминов работ.
  • Высокая степень безопасности, осуществляя буровые работы.
  • Нет потребности выполнять снижение уровня подземных вод.
  • Производство работ бурения круглогодично, вне зависимости от погоды.
  • Малый уровень влияния на окружающую среду.
  • Гарантия качественности осуществления работ.

Все вышеприведенные достоинства компания «ИнжеСтрой» обеспечивает со стопроцентной вероятностью, выполняя работы бурения качественно, в срок и с предоставлением гарантий.




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