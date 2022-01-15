Как можно получить выгоду с методикой ГНБ

15.01.2022, 11:14, Детали

Теги: ЖКХ, Ремонт, Строительство

Методики бестраншейной укладки коммуникационных систем при помощи специальной буровой техники предоставляет возможность проводить управляемое прохождение по кривой траектории, производить расширение скважины, а также протяжку коммуникаций. Прокол в земле осуществляется под контролированием устройств радиолокации с применением смесей бетонита для бурения, добавляя в смесь полимерные составляющие.

Методика горизонтально направленного бурения https://ingestroy.ru используется при строительных работах таких типов коммуникационных систем:

Водопроводные и канализационные системы.

Теплосети.

Газовые и нефтяные трубопроводы.

Кабельные сети разного предназначения.

Компания «ИнжеCтрой», обладающая почти двадцатилетним опытом работы, и постоянно совершенствующая свой профессиональный уровень применяет во время данных работ зарекомендовавшие высококачественные буровые установки. Что предоставляет нам возможность осуществлять работы быстро, качественно и эффективно.

Ключевые преимущества методики ГНБ

Методика горизонтально направленного бурения была открыта ещё в 60-е годы прошлого столетия, и пришла на смену классической открытой прокладке коммуникационных систем. И горизонтальное бурение, обладающее массой преимуществ, совершило революцию в строительстве. Ключевыми преимуществами ГНБ являются:

Возможность укладки коммуникаций под действующими автодорогами и железной дорогой, без потребности приостановления движения, с также осуществления ремонтных работ.

Прокладывание трубопроводов под водоёмами, лесными массивами, парками и скверами, не причиняя вреда окружающей среде. Возможно осуществлять работы в различных грунтах, как в песчаных, так и в скалистых породах.

Способность без рытья траншей производить строительные и ремонтные работы подземных коммуникаций, в среде плотных жилищных построек населённых пунктов.

Минимальные риски повреждений действующих коммуникационных систем.

Значительное сокращение расходных статей на строительные и реконструкционные работы трубопроводов в сравнении с классическими способами.

Существенное уменьшение терминов работ.

Высокая степень безопасности, осуществляя буровые работы.

Нет потребности выполнять снижение уровня подземных вод.

Производство работ бурения круглогодично, вне зависимости от погоды.

Малый уровень влияния на окружающую среду.

Гарантия качественности осуществления работ.

Все вышеприведенные достоинства компания «ИнжеСтрой» обеспечивает со стопроцентной вероятностью, выполняя работы бурения качественно, в срок и с предоставлением гарантий.