Как можно получить выгоду с методикой ГНБ
15.01.2022, 11:14, Детали
Теги: ЖКХ, Ремонт, Строительство
Методики бестраншейной укладки коммуникационных систем при помощи специальной буровой техники предоставляет возможность проводить управляемое прохождение по кривой траектории, производить расширение скважины, а также протяжку коммуникаций. Прокол в земле осуществляется под контролированием устройств радиолокации с применением смесей бетонита для бурения, добавляя в смесь полимерные составляющие.
Методика горизонтально направленного бурения https://ingestroy.ru используется при строительных работах таких типов коммуникационных систем:
- Водопроводные и канализационные системы.
- Теплосети.
- Газовые и нефтяные трубопроводы.
- Кабельные сети разного предназначения.
Компания «ИнжеCтрой», обладающая почти двадцатилетним опытом работы, и постоянно совершенствующая свой профессиональный уровень применяет во время данных работ зарекомендовавшие высококачественные буровые установки. Что предоставляет нам возможность осуществлять работы быстро, качественно и эффективно.
Ключевые преимущества методики ГНБ
Методика горизонтально направленного бурения была открыта ещё в 60-е годы прошлого столетия, и пришла на смену классической открытой прокладке коммуникационных систем. И горизонтальное бурение, обладающее массой преимуществ, совершило революцию в строительстве. Ключевыми преимуществами ГНБ являются:
- Возможность укладки коммуникаций под действующими автодорогами и железной дорогой, без потребности приостановления движения, с также осуществления ремонтных работ.
- Прокладывание трубопроводов под водоёмами, лесными массивами, парками и скверами, не причиняя вреда окружающей среде. Возможно осуществлять работы в различных грунтах, как в песчаных, так и в скалистых породах.
- Способность без рытья траншей производить строительные и ремонтные работы подземных коммуникаций, в среде плотных жилищных построек населённых пунктов.
- Минимальные риски повреждений действующих коммуникационных систем.
- Значительное сокращение расходных статей на строительные и реконструкционные работы трубопроводов в сравнении с классическими способами.
- Существенное уменьшение терминов работ.
- Высокая степень безопасности, осуществляя буровые работы.
- Нет потребности выполнять снижение уровня подземных вод.
- Производство работ бурения круглогодично, вне зависимости от погоды.
- Малый уровень влияния на окружающую среду.
- Гарантия качественности осуществления работ.
Все вышеприведенные достоинства компания «ИнжеСтрой» обеспечивает со стопроцентной вероятностью, выполняя работы бурения качественно, в срок и с предоставлением гарантий.
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