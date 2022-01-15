Джавадов: Алиев посетил Киев в статусе главы победившей в войне страны. Украина нуждается в поддержке самого сильного государства Южного Кавказа

Это был очень важный визит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и ранее посещал Украину с официальными и рабочими визитами. Но на сей раз он сделал это в новом статусе – главы победившей в войне страны. Азербайджан победил в 44-дневной войне, вернув себе территорию, равную Ливану и четырем Люксембургам. Эта победа была добыта не благодаря, а вопреки желанию, планам ведущих мировых держав и давлению, которые они оказывали на официальный Баку.

В первую очередь, речь идет о странах-сопредседателях Минской группы ОБСЕ (США, Франция, Россия), которые на протяжении почти трех десятков лет делала все не для восстановления справедливости, а для сохранения статуса-кво, при котором, по сути, Азербайджану предлагалось смириться с потерей своих земель. Ныне почти такая же ситуация складывается и с Украиной.

Да, в случае нападения России на Украину, как уже объявлено, будут введены крайне жесткие санкции против руководства этой страны, которая все глубже погружается в болото неразрешимых социально-экономических проблем, но продолжает угрожать суверенитету и территориальной целостности разных стран. Это просто алогично, в условиях наличия почти 18 миллионов россиян, проживающих за чертой бедности. Тем не менее, это именно так!

Совсем недавно мы услышали совершенно конкретные примеры территориальных претензий к Казахстану, которые были озвучены депутатами российской Государственной Думы. Дошло до того, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян стала позволять себе загибание пальцев и требование перехода Казахстана с латиницы на кириллицу. Предложений перейти на кириллицу в Армении она не озвучила. Хотя, в условиях, когда весь мир увидел, как премьер-министр Армении Никол Пашинян превратился в послушного исполнителя требований России, такое предложение Симоньян могло бы быть реализовано.

В любом случае, ее выходки являются логическим продолжением политики России, которая грезит созданием “нового СССР”. Для достижения поставленной цели России жизненно важно подчинить себе Украину. И мы уже регулярно слышим прогнозы политиков и военных экспертов из разных стран мира на тему неизбежности большой войны между Украиной и Россией.

В этих условиях, когда кремлевские “говорящие головы” требуют от всех “определиться, кто и на каком стуле сидит”, крайне важным был визит в Киев президента Азербайджана. Украина нуждается в поддержке самого сильного, с политической и экономической точек зрения, государства Южного Кавказа. Азербайджан, обладающей сильнейшей в регионе армией, которая обладает опытом блестящей победы, является проверенным, искренним другом Украины.

Президент Владимир Зеленский неспроста поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Действительно, Азербайджан на различных площадках – ООН, ОБСЕ – не раз демонстрировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Так будет и впредь. Как бы не негодовали по этому поводу в России.

Кстати, о негодовании. Уверен, что этим чувством будут охвачены многие в Армении. Ведь Владимир Зеленский не посещал эту страну и не приглашал президента или премьер-министра Армении посетить Киев. И это логично, учитывая регулярное голосование Армении на различных площадках в унисон с Россией, которая аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Тем не менее, в Армении наверняка будут крайне недовольны заявлением Владимира Зеленского о том, что украинские компании намерены принять участие в восстановительных работах на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях Азербайджана. Надеюсь, что на сей раз до закидывания яйцами посольства Украины в Ереване не дойдет.

Впрочем, вне зависимости от реакции России и Армении, наши страны будут развивать двусторонние отношения. В планах – удвоение цифры товарооборота, доведение ее до отметки в два с лишним миллиарда долларов. И это достижимая цель. Ведь и Азербайджан, как показывают подписанные шесть двусторонних документов, видит в Украине надежного партнера и страну, в которые стоит вкладывать инвестиции. В том числе и в украинское сельское хозяйство.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в аграрной сфере, по итогам переговоров между президентами наших стран, подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. В целом же, подводя итоги нынешнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Украины, можно лишь сказать, что этот визит подчеркнул важность наших стран друг для друга и создал новые предпосылки для более тесной экономической и политической взаимосвязи между ними. Чему будут рады и в Баку, и в Киеве. Чем будут гордиться и проживающие в Азербайджане украинцы, и проживающие в Украине азербайджанцы.

Источник: “ГОРДОН”

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