 

Президент Казахстана поручил ускорить создание сил спецопераций

15.01.2022, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур дал поручение ускорить работу по созданию сил специальных операций, сообщила пресс-служба президента.

«Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю совета безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Главе республики доложили о ходе досудебных расследований событий, произошедших в регионах в начале января, о результатах спецопераций, а также о других мерах обеспечения безопасности.

В мероприятии приняли участие первые руководители генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство администрации президента и аппарата совета безопасности.

В ходе отчета подчиненных Токаев поручил также установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.

«Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Гинцбург допустил кратное снижение концентрации «Спутника V» для детей

17.07 / Сторонники Навального обвинили руководство ФБК в обмане

16.11 / Белый трюфель стал главным лотом на аукционе в Италии

22.11 / Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео

23.11 / Мать умершего от обезвоживания ребенка задержали на Сахалине

26.01 / Партия Зеленского потеряла несколько позиций в рейтинге популярности

11.03 / Россия обвинила Запад в расколе ОЗХО

11.05 / В Киеве за майские праздники полиция поймала почти 300 пьяных за рулем

22.12 / SpaceX снова перенесла запуск украинского спутника

22.01 / Обозреватель – в Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика