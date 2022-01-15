Президент Казахстана поручил ускорить создание сил спецопераций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур дал поручение ускорить работу по созданию сил специальных операций, сообщила пресс-служба президента.

«Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю совета безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Главе республики доложили о ходе досудебных расследований событий, произошедших в регионах в начале января, о результатах спецопераций, а также о других мерах обеспечения безопасности.

В мероприятии приняли участие первые руководители генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство администрации президента и аппарата совета безопасности.

В ходе отчета подчиненных Токаев поручил также установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.

«Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.