 

В концертном зале США открыли стрельбу

15.01.2022, 10:54, Новости дня
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Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в концертном зале в городе Юджин в американском штате Орегон, сообщили в пресс-службе полиции.

«Выстрелы в WOW Hall, пять человек доставлены в местную больницу… Также доставлен шестой человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции в Twitter,

На данный момент подозреваемый не задержан.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки на новогодней вечеринке в Галфпорте (Миссисипи, США) три человека погибли, еще четверо пострадали, информирует полиция.



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