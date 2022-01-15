В концертном зале США открыли стрельбу

Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в концертном зале в городе Юджин в американском штате Орегон, сообщили в пресс-службе полиции.

«Выстрелы в WOW Hall, пять человек доставлены в местную больницу… Также доставлен шестой человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции в Twitter,

На данный момент подозреваемый не задержан.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки на новогодней вечеринке в Галфпорте (Миссисипи, США) три человека погибли, еще четверо пострадали, информирует полиция.