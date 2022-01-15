 

Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой

15.01.2022, 10:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивный экипаж «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков, информирует пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества», – отметил Путин в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Он добавил, что направляет особые слова благодарности «наставникам и всем, кто помогает команде «КамАЗ-мастер» добиваться успеха, во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи».

Президент пожелал команде здоровья и всего наилучшего.

Напомним, экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова во второй раз стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.



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