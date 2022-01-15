 

ЕСПЧ признал незаконным ежегодное повышение тарифов ЖКХ в России

15.01.2022, 10:51, Разное
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Павла Смирнова к Российской Федерации. Согласно решению суда, федеральные и региональные власти не имели права повышать тарифы на коммунальные услуги в условиях монополизации рынка. 

«Решения правительства России о директивном повышении тарифов ЖКХ являются незаконными, так как свободного рынка коммунальных услуг в стране нет. В российских законах официально установлен статус так называемых естественных монополий, а согласно Окинавской хартии Глобального информационного общества, подписанной Россией в 2000 году, при монополизации рынка государство не имеет права повышать тарифы», – заявил председатель Большой палаты ЕСПЧ Роберт Спано.

ЕСПЧ обязал Россию снизить тарифы до уровня 2000 года в течение трёх месяцев. Павел Смирнов пообещал подготовить новый иск с требованием компенсировать гражданам все средства, которые они переплатили за коммунальные услуги в 2001-2021 гг. 

«Для меня это дело чести, двадцать лет чиновники и монополисты наживались на простых людях, они постоянно повышали тарифы, тогда как качество услуг не росло. Мы добьёмся того, что россиянам вернут каждую незаконно изъятую у них копейку», – заявил Смирнов.

По оценкам экспертов, с 2000 года тарифы ЖКХ выросли в 8 раз. В случае, если ЕСПЧ удовлетворит новый иск Смирнова, то каждый гражданин России получит в среднем по 30 тысяч рублей.

В Госдуме отреагировали на решение ЕСПЧ категорическим отказом. 

«Не евробюрократам и их сомнительным судам решать, какие должны быть тарифы на ЖКХ в России. Граждан устраивают текущие цены. Об этом, как минимум, говорят результаты выборов. А высокие тарифы полезны для нашей экономики, а попытки их пересмотреть – это мера, направленная на сдерживание России и её военной мощи», – подчеркнул депутат Пётр Толстой. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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