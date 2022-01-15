Врачи назвали скрытые признаки инсульта

Ученые назвали скрытые признаки инсульта. По словам врачей, одними из них могут быть потеря хода мыслей и невнимательность.

Причиной инсульта является слабость сосудов головного мозга из-за старости или развития определенных заболеваний. В результате изменяется кровоток главного органа нервной системы, а обнаружить проблемы можно во время обследования МРТ.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 54 добровольца, возраст которых составлял от 55 до 80 лет. Все респонденты имели один или несколько увеличивающих вероятность инсульта факторов: высокое давление, курение, повышенный уровень холестерина, апноэ. Практически все участники исследования жаловались на то, что им сложно сосредоточиться на каком-либо задании, которое предлагалось пройти.

Учитывая это, исследователи рекомендуют тем, кто наблюдает у себя рассеянное состояние, обратиться в больницу и пройти обследование. Рекомендуется отказаться от вредных привычек и вредной еды, а также следить за своим здоровьем, чтобы снизить риски инсульта.

Источник: grodno24.com