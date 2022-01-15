 

“Хочу – 57 кг”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит

15.01.2022, 10:16, Новости дня
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“63 кг, хочу – 57”,  – написала она на фото.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

10 января Саливанчук призналась, что за время праздников поправилась на 2 кг и заявила, что переходит на правильное питание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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