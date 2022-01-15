Федоров назвал причину хакерской атаки на правительственные сайты в Украине

Вице-премьер рассказал, что контент сайтов, которые подверглись вторжению, не был изменен.

“Утечки персональных данных также не было, и не могло быть, это не реестры. Большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно”, – написал Федоров вечером 14 января.

Портал “Дія” был отключен по требованию Госспецсвязи и Службы безопасности Украины, приложение работало в обычном режиме, уточнил он.

“Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты. СБУ занимается данным вопросом. Гипотезы и обсуждения в Facebook про “не нажали “обновить” в CMS-системе” остались поиском хайпа, в ситуации, где нужно консолидироваться, – написал Федоров. – Это явная активизация кибер-фронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности”.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—