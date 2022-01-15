 

Зеленский назначил нового посла Украины в Литве

15.01.2022, 10:16, Новости дня
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“Назначить Бешту Петра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике”, – говорится в документе.

В октябре 2021 года с этой должности был уволен Владимир Яценковский.

Бешта в Facebook поблагодарил друзей за поздравления с новой должностью. 

https://www.facebook.com/petro.beshta/posts/4517577171697918

По данным “Интерфакс-Украина”, Петр Бешта с 2020 года занимает должность генерального директора политического директората Министерства иностранных дел Украины. На этом посту он был секретарем организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Ранее, с 2015 года, был заместителем директора политического департамента МИД.

В прежние годы Бешта был заместителем постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также референтом третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Контекст:

Решение об увольнении старых и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению главы МИД, поясняли в МИД. Все кандидаты в послы Украины проходят спецпроверку в компетентных органах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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