Зеленский назначил нового посла Украины в Литве
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“Назначить Бешту Петра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике”, – говорится в документе.
В октябре 2021 года с этой должности был уволен Владимир Яценковский.
Бешта в Facebook поблагодарил друзей за поздравления с новой должностью.
https://www.facebook.com/petro.beshta/posts/4517577171697918
По данным “Интерфакс-Украина”, Петр Бешта с 2020 года занимает должность генерального директора политического директората Министерства иностранных дел Украины. На этом посту он был секретарем организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
Ранее, с 2015 года, был заместителем директора политического департамента МИД.
В прежние годы Бешта был заместителем постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также референтом третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Контекст:
Решение об увольнении старых и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению главы МИД, поясняли в МИД. Все кандидаты в послы Украины проходят спецпроверку в компетентных органах.
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