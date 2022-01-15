В Москве произошло ДТП с 12 пострадавшими

В Москве столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, пострадали в результате инцидента 12 человек, из них двое детей, сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы, их осматривают медики. Состояние оценивается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали пять человек, включая ребенка. Сообщается, что причиной аварии, по предварительным данным, могло стать нежелание таксиста уступил дорогу автобусу, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу», – говорится в сообщении.

Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись 15 января утром на Варшавском шоссе в районе дома 179. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Все подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве три человека пострадали, один погиб.