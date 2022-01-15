Самолеты с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново
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Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново, информирует Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что «первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана», передает ТАСС.
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что дала РФ молниеносная операция в Казахстане.
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