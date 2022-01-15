 

Ветерана войны заставили оплатить налог за подарок на День Победы

15.01.2022, 10:10, Новости дня
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Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок от властей, который вручили на 9 мая, сообщила дочь пенсионерки Елена Бабичева в соцсети.

«Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?», – информирует URA.RU со ссылкой на слова женщины.

По словам автора поста, ее матери в 2022 году исполнится 99 лет. Чиновники ежегодно поздравляют пенсионерку только на 9 мая, благодарят, а потом пропадают. Ветерану войны родственники о налоге ничего не сказали, заплатили сами.

Ранее сообщалось, что в Праге умер старейший житель России – ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев в возрасте 98 лет. 



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