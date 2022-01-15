 

Залежалый мусор в петербургских домах привел к нашествию тараканов

15.01.2022, 10:08, Новости дня
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С начала января в Петербурге возникли большие проблемы с вывозом мусора. Отходами забиты как контейнерные площадки во дворах, так и мусорокамеры непосредственно в домах. Ситуация с отходами негативно сказывается на санитарной обстановке. В частности, жители все чаще жалуются на крыс и тараканов, для которых кучи мусора стали благоприятной средой.

Как отмечают жители на портале «Наш Санкт-Петербург», на улице Федора Котанова растет большая мусорная куча, занявшая часть пешеходной зоны. Там скопились как бытовые, так и строительные отходы, которые никто не вывозит. В свою очередь, со специальной площадки около дома №31 на улице Коллонтай вообще пропали мусорные контейнеры.

Горожане видят большую проблему в том, что отходы скапливаются в мусоропроводах многоквартирных домов. Мусор неприятно пахнет, а также привлекает большое число грызунов и тараканов. А они, в свою очередь, являются переносчиками различных заболеваний.

Непростая ситуация сложилась в доме №118 на проспекте Тореза, где мусорокамеры полностью забиты. Аналогичная картина наблюдается на Дунайском проспекте, 3.

С 2022 года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако ситуация с вывозом отходов показывает, что город оказался к ней абсолютно не готов. Губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного вновь продемонстрировали, что не умеют работать эффективно.



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