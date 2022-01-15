 

В Украине почти 15 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

15.01.2022, 9:32, Новости дня
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Первую дозу получили 30 498 человек, вторую – 43 127 человек, дополнительную (третью) дозу – 659 человек, бустерную (третью) дозу – 16 533 человек. 

Всего с начала вакцинальной кампании хотя бы одну дозу получили 14 972 000 украинцев. Две прививки сделали 14 240 830 людям. Получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности сделано 29 309 322 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/297094809111409

Больше всего прививок 14 января сделали в Харьковской области – 9858, отметили на специализированном сайте Минздрава. Меньше всего – в Черниговской области: 1316.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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