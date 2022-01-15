В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников

Накануне стало известно, что Сенат США отказался от проекта о санкциях против проекта “Северный поток – 2” (СП-2). Очевидно, американские законотворцы сочли их деструктивными. Республиканец Рэнд Пол сравнил эти ограничения с убийством захваченного заложника перед выдвижением условий. Мол, санкциями целесообразно лишь угрожать, в противном случае Вашингтон больше не сможет оказывать влияние на Москву.

Пол отметил, что подобные ограничения зачастую не приводят к результатам, которые ожидают Соединенные Штаты. В пример он привел 60-летнюю блокаду Кубы, а также ранее введенные санкции против России и Китая. Сенатор рассказал, что часто ловит непонимающие взгляды, когда спрашивает коллег из Госдепартамента об эффективности ограничений.

Республиканец не стал лукавить и заявил, что в борьбе против “Северного потока – 2” есть коммерческий интерес. По его словам, США экономически выгодны санкции в отношении этого проекта, поскольку опасаются сокращения экспорта

сжиженного природного газа.

“Эти дебаты в большей степени касаются протекционизма”, – сказал Пол.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что санкции США ни к чему хорошему не приведут. Российский политик назвал действия американских политиков истерией.