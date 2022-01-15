«Пустые угрозы» — в США отказались комментировать возможное размещение Россией ракет на Кубе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что не может ни подтвердить, ни исключить размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, пишет The Guardian. В Вашингтоне сочли заявление «пустыми угрозами», но отметили, что готовы продолжать диалог с Москвой.



АР

Россия отказалась исключить возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, в случае если переговоры с Западом по европейской безопасности и Украине не увенчаются успехом, предупредив, что последние переговоры с НАТО зашли в тупик, пишет The Guardian.

В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков «в очевидной попытке повысить градус противостояния» с Вашингтоном заявил, что не может ни подтвердить, ни исключить отправку военных сил на Кубу и в Венесуэлу в случае провала переговоров. Отвечая на вопрос о возможности подобных мер, возглавлявший российскую делегацию на встрече с США в понедельник дипломат отметил, что всё «зависит от действий американских коллег».

Тем временем постоянный представитель при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич пригрозил «необходимыми мерами», в случае если предложения Москвы по безопасности останутся без ответа.

«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении РФ продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», — предупредил российский дипломат.

Между тем в Вашингтоне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил, что, по имеющимся у США данным, РФ готовится сфабриковать предлог для вторжения. Салливан пояснил, что Москва планирует обвинить Киев в подготовке нападения на российские войска.

«Мы видели эту схему в 2014 году. Они снова готовят этот план», — заявил советник президента США, добавив, что администрация Джо Байдена поделится более подробной информацией в ближайшие 24 часа.

На этом фоне министр обороны США Ллойд Остин пообещал своему украинскому коллеге Алексею Резникову продолжить предоставление «оборонительной помощи» для укрепления потенциала Вооружённых сил Украины.

При этом Салливан уточнил, что даты дальнейших переговоров пока не назначены, отметив, что Вашингтон поддерживает связь с Москвой и «посмотрит, что будет дальше». При этом он отказался комментировать заявление Рябкова, подчеркнув, что не будет отвечать на «пустые угрозы».

По итогам заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель США при организации Майкл Карпентер дал понять, что на встрече в четверг не было достигнуто никакого прогресса, и предупредил, что Европе следует готовиться к возможному росту напряжённости в регионе. «Барабанный бой войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой», — заявил политик.

О том, что риск войны в Европе выше, чем когда-либо, ранее говорил и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, «угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет». В преддверии заседания в четверг, пообещав начать диалог по вопросу европейской безопасности, Рау уточнил, что «не может сказать, что прорыв неизбежен».



Однако, по мнению Рябкова, на данный момент переговоры зашли в тупик. «Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу. Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам «нет», — рассказал об итогах обсуждений 10 января в Женеве российский дипломат.

Впрочем, как отмечает The Guardian, Карпентер подтвердил готовность Соединённых Штатов продолжать диалог, однако добавил, что там «не собираются пересматривать основные принципы». Постпред США при ОБСЕ указал на право суверенных государств принимать собственные решения о своей безопасности, которое подтверждено Хельсинскими соглашениями 1975 года, Уставом ООН и Парижской хартией 1990 года.