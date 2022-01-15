 

Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным

15.01.2022, 8:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несмотря на многочисленные разговоры, встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоялась в 2021 году. В Кремле неоднократно заявляли, что не видят смысла в этих переговорах, поскольку Киев не выполняет Минские соглашения. Однако в офисе президента Украины продолжают настаивать на встрече с российским руководством.

В пятницу, 14 января, стало известно, что Зеленский позвонил американскому лидеру Джо Байдену и предложил тому провести трехсторонние переговоры с Путиным. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что сейчас Киев ждет ответа от Москвы. Также рассматривается возможность проведения онлайн-встречи.

Напомним, Зеленский и Байден уже созванивались в 2022 году. Главы двух государств пообщались 2 января. В ходе беседы хозяин Белого дома пообещал, что Киев получит от западных партнеров решительный ответ, если Россия вторгнется на Украину.

Ранее политолог Евгения Войко прокомментировала телефонные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена. Эксперт заметила, что в этой беседе нет предметного наполнения. Мол, Вашингтон дежурно отчитался и в очередной раз выразил приверженность США суверенитету Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / В ряде клиник Москвы врачи увольняются из-за принуждения к вакцинации от COVID-19

19.07 / Володин: Принятые седьмой Думой законы помогли в борьбе с пандемией

12.03 / Скандалы: Сергей Фургал обрастает сделками

25.10 / 32 года спустя: как выглядит и живет звезда сериала “Просто Мария” Виктория Руффо

10.12 / Эффективности вакцины «Спутник V» повысили

15.08 / Попаданец из белорусского будущего

01.04 / Мнение: «ФАБРИКА ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии»

22.01 / Диетологи назвали витамины, необходимые человеку в зимнее время

21.02 / Мнение: Без интриги

15.09 / Евгений Понасенков поделился кадрами со съёмки сериала «Этерна»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика