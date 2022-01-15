 

Политолог Абзалов: Запад поспособствовал интеграции России и Белоруссии

15.01.2022, 8:14, Разное
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По словам политолога Дмитрия Абзалова, Минск до последнего надеялся на то, что санкции ЕС можно переждать, однако в конечном итоге Белоруссии пришлось экспортировать калийные удобрения через Северо-Запад, где, к сожалению, нет необходимой для этого инфраструктуры.

Эксперт отметил, что жесткие санкции поспособствуют более плотной интеграции на этом рынке. В прошлом же Белоруссия, желая повлиять на стоимость удобрения при экспорте в Индию, Китай и Бразилию, отказалась сотрудничать с российским “Уралкалием”, однако спустя время Пекин поддержал ограничения, введенные в отношении Минска, напомнил Абзалов.

Кстати, накануне брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Юзвяк сообщил, что сейчас Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций против Белоруссии. По словам журналиста, документ с новыми ограничениями могут принять этой весной.

Напомним, очередные санкции в отношении Белоруссии были введены Евросоюзом в декабре 2021 года. Ограничения коснулись организаций (порядка 30), белорусских физлиц (свыше 180), госдолга страны. ЕС запретил своим гражданам заключать сделки с “Беларуськалием”.



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