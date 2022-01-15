 

Посольство РФ ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину

15.01.2022, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство РФ в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.

В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.

«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.

Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» РФ на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что РФ якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Созданную искусственным интеллектом картину продали почти за полмиллиона долларов

23.07 / “Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.”. Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт

02.01 / Honor 30 Pro обзавелся новыми функциями с прошивкой Magic UI 4.0

25.09 / В Ивано-Франковской области отравились более 100 человек, которые питались в столовой – ГСЧС

27.03 / Военные Мьянмы заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

23.12 / В РФ снизились цены на сахар и подсолнечное масло

29.10 / Смешко: В мире высокий спрос на высокотехнологичную продукцию. Почему у нас на том же “Большевике” не создали наукоемкое производство?

13.12 / Актер Нейжмак-Иорданский арестован по делу об избиении бывшего замминистра

29.08 / Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

03.12 / СБУ проводит обыски в “Укроборонпроме” и “Укрспецэкспорте” – пресс-служба концерна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика