 

США захотели «помочь» Киеву найти виновных в кибератаках на Украину

15.01.2022, 6:28, Новости дня
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Соединенные Штаты и их союзники обеспокоены кибератакой на сайты украинских министерств и предложили свою помощь Киеву по этому поводу, сообщила высокопоставленный официальный представитель американской администрации.

«Мы находимся в контакте с украинцами и предложили свою помощь в ситуации, когда Украина изучает последствия и восстанавливается после этих инцидентов», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

«Мы, а также наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, и президента [США Джо Байдена] проинформировали о ней», – добавила сотрудница администрации.

«Мы продолжаем оценивать ущерб вместе с украинцами, но он кажется ограниченным: многие сайты вновь начинают работать», – отметила чиновница. «Мы в настоящий момент не можем сказать, кто за этим стоит», – подчеркнула также представительница администрации.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и сообщил о «тесном сотрудничестве с США и Великобританией» в расследовании.

Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.



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