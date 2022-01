WION – разочарован — Байден отреагировал на решение Верховного суда заблокировать требование о вакцинации для больших компаний

В четверг 13 января Верховный суд США заблокировал предписание администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации или регулярном тестировании для непривитых сотрудников в больших компаниях. Как заявил американский лидер, он разочарован таким постановлением. По словам Белого дома, это значит, что решения относительно безопасности сотрудников и клиентов теперь каждая компания будет принимать самостоятельно.

К дальнейшим новостям. Верховный суд США нанёс удар по антиковидной стратегии президента (Джо. — ИноТВ) Байдена, заблокировав его предписание о том, чтобы все невакцинированные сотрудники крупных корпораций еженедельно предъявляли отрицательные тесты на коронавирус и носили защитные маски. Шесть консервативных членов Верховного суда заявили, что такое предписание представляет собой «существенное вмешательство» в дела, касающиеся жизней и здоровья работников, и что у Управления по охране труда (OSHA) нет права в таких масштабах заниматься регулированием общественного здравоохранения.

В ответ на постановление Верховного суда президент Байден заявил, что он разочарован. По словам Белого дома, это означает, что теперь решения касательно обеспечения безопасности сотрудников будут принимать сами компании.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Постановление Верховного суда по предписанию Управления по охране труда, по сути, означает, что в рамках этой пандемии работодатели самостоятельно будут принимать решения о том, будут ли их рабочие пространства безопасны для сотрудников и будет ли их бизнес безопасен для потребителей. Так что президент Байден, как вы увидите из его заявления, призовёт и продолжит призывать владельцев бизнеса как можно оперативнее присоединиться к тем, кто уже озаботился мерами безопасности. Среди них — треть из списка крупнейших компаний Fortune 100, которые ввели требования об обязательной вакцинации, чтобы защитить своих сотрудников, клиентов и сообщества, с которыми они взаимодействуют.

Президент Байден также объявил, что со следующей недели по меньшей мере тысяча военных медиков будет развёрнута по всей стране, чтобы помочь переполненным медучреждениям в условиях нехватки сотрудников. Многие медицинские учреждения оказались в трудном положении, потому что их сотрудники либо находятся на карантине, либо на больничном с коронавирусом.

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон: Мы знаем, что пункты неотложной медицинской помощи переполнены и туда постоянно обращается всё больше людей. Мы хотим помочь больницам справиться с потоком пациентов и думаем, что Национальная гвардия может поспособствовать в выполнении различных задач. Мы подключим этих людей на месяц. Мы очень признательны им за то, что они ради этого поставили на паузу свою гражданскую жизнь — на протяжении последних двух лет они очень усердно работали, и мы высоко ценим их вклад.

Также США собираются удвоить свои закупки тестов на COVID-19. Страна приобретёт дополнительно ещё 500 миллионов комплектов, и в общей сложности их число составит 1 миллиард.

На фоне того как Америка борется с распространением варианта «омикрон», Байден подчеркнул, что носить маски — «патриотический долг» американцев. В США пандемия унесла жизни более 845 тысяч людей.

Корреспондент WION Сьюзан Теграни прислала нам вот такой репортаж из Нью-Йорка. Давайте посмотрим.

СЬЮЗАН ТЕГРАНИ, корреспондент WION: В четверг президент США Джо Байден разъяснил планы об отправке военного медперсонала в больницы в шести штатах. Больницы по всей Америке работают на пределе из-за стремительного роста числа заражений, а также нехватки медперсонала — докторов и медсестёр — особенно в некоторых частях страны. Упомянутый военный медперсонал на следующей неделе прибудет в больницы в Огайо, здесь, в Нью-Йорке, в Род-Айленде, Мичигане, Нью-Мексико и Нью-Джерси.

На этой неделе в США число регистрируемых случаев COVID-19 в больницах побило предыдущие рекордные показатели, зафиксированные на пике заражений прошлой зимой.

Между тем в четверг Верховный суд заблокировал предписание администрации Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса или регулярном тестировании, которые должны организовывать крупные компании-работодатели в частном секторе. Это решение нанесло удар по наиболее решительной кампании администрации Байдена по борьбе с коронавирусом на рабочих местах. Тем не менее Верховный суд оставил администрации больше свободы действия в сфере здравоохранения, позволив вводить требования об обязательной вакцинации для порядка 10 миллионов сотрудников в этой отрасли, которые работают в учреждениях, участвующих в правительственных программах соцстрахования Medicare и Medicaid.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.