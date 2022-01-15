Cтолтенберг – мы союзников по НАТО в беде не оставим — дадим отпор любой атаке

Конечно, необходимо искать политические решения, но одновременно следует и готовиться к худшему, а именно к тому, что РФ вновь встанет на путь конфронтации и нападёт на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью Polskie Radio он заверил, что, хоть НАТО и разговаривает с Россией, на компромисс альянс не пойдёт, впрочем, как и не оставит своих союзников без помощи перед лицом российской угрозы.



AP

«Мы ясно сказали России, что нам, конечно, придётся серьёзно задуматься об увеличении нашего присутствия в восточной части альянса, если она вновь применит силу против суверенного государства — Украины», — заявил в интервью Polskie Radio генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью он напомнил, что после 2014 года НАТО решилось на самое существенное со времён холодной войны укрепление коллективной обороны в Европе, в том числе в Польше. «Совершив нападение на Украину, РФ привела к тому, что на её границе стало больше войск НАТО. Это был сигнал, свидетельствующий о том, что мы дадим отпор любому нападению на какого-либо из наших союзников», — подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, необходимо искать политические решения и возлагать надежду на них, но одновременно готовиться и к худшему, а именно к тому, что РФ вновь встанет на путь конфронтации. Он обратил внимание на большую концентрацию российских сил, десятки тысяч солдат, находящихся в состоянии боевой готовности, угрозу со стороны РФ и использование в прошлом силы против соседей. «Всё это приводит к тому, что угроза реальна, и поэтому нам следует быть к ней готовыми», — объяснил генсек НАТО.

По его словам, он уже предупредил Россию о том, что очередное вторжение на Украину обойдётся ей очень дорого. В отношении неё будут введены жёсткие экономические и политические санкции. «Это была сложная встреча, потому что в ходе неё обсуждались сложные темы. Сейчас мы находимся в критическом моменте в плане европейской безопасности, и поэтому встречаться с Россией важно. Среди прочего с целью того, чтобы донести до неё единую позицию всех союзников, а именно то, что мы не пойдем на компромиссы, касающиеся принципов европейской безопасности», — прокомментировал он заседание Совета РФ — НАТО, которое состоялось в среду после более двухлетнего перерыва. «Мы не пойдём на такой компромисс. Мы имеем право защищать всех союзников, в том числе размещать войска на восточном фланге. Требование к НАТО в одностороннем порядке вывести свои войска вообще не подлежит дискуссии», — резюмировал он.