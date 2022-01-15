Bloomberg – Путин пока не отвёл ни один танк — но уже получает дивиденды

Кажущаяся нерешительность и бездействие Москвы после переговоров с Западом обманчива, и дивиденды от этого сегодня получает именно Владимир Путин. Как пишет Bloomberg, он уже заставил США и НАТО предложить ему сотрудничество по таким вопросам, по которым ранее Путину отказывали, однако если российский президент решит ничего не делать ради смягчения напряжённости, тогда именно Вашингтону и Брюсселю придётся принимать решение о следующих шагах в условиях текущего кризиса.



AP

США и Европа сообщили Владимиру Путину, что у него есть выбор: он может смягчить напряжённость вокруг Украины, если он хочет добиться прогресса в вопросе требований РФ по гарантиям безопасности. Как пишет Bloomberg, остаётся неясным, видит ли Путин ситуацию в таком же свете, однако кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту.

Как продолжает автор материала, в ходе переговоров российские дипломаты неоднократно подчёркивали, что они не пойдут на компромисс касательно ключевых требований РФ к НАТО, а именно требований запретить Украине и другим бывшим советским республикам вступать в ряды альянса и отвести силы НАТО на позиции, которые они занимали в 1997 году. Хотя альянс отверг эти требования, на заседании Совета РФ — НАТО представитель РФ заявил, что Москва ожидает письменные предложения от Соединённых Штатов и их союзников, прежде чем Путин решит, продолжать дискуссии или нет.

«То есть прежде чем сделать следующий шаг, Путин может позволить себе подождать и посмотреть, что ещё Запад готов ему предложить. При этом Путин пока не отвёл ни один танк. Кроме того, промедление способствует нарастанию напряжения среди европейских государств, обеспокоенных возможным воздействием на них санкций, которые Соединённые Штаты угрожают ввести против РФ в случае её вторжения на Украину», — пишет автор материала.

Он отмечает, что российский президент уже заставил США и НАТО предложить ему сотрудничество в таких вопросах, как развертывание ракет средней дальности, — сотрудничество, в котором ранее Путину отказывали. Однако если Путин решит ничего не делать ради смягчения напряжённости, тогда именно Вашингтону и Брюсселю — а вовсе не Москве — возможно, придётся принимать решение о следующих шагах в условиях текущего кризиса.