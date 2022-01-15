 

Fox News – USA Today попалась на попытке оправдать педофилию

15.01.2022, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газета USA Today оказалась в центре скандала, после того как попыталась убедить американцев, что педофилы вовсе необязательно представляют угрозу для детей. Ведущий Fox News Грег Гатфелд осудил призывы посочувствовать извращенцам и отметил, что американские СМИ уже не в первый раз проявляют подозрительную лояльность к растлителям малолетних.

Одно из ведущих СМИ навлекло на себя колоссальное возмущение, после того как удалило серию ужасающих твитов, в которых просматривался призыв к нормализации педофилии. Да, педофилии! Газета USA Today, как бы удивительно это ни звучало, рекламировала статью, заголовок которой изначально звучал так: «Что общество никак не может уяснить насчёт педофилии». В статье утверждалось, что влечение к несовершеннолетним, цитирую, «понимают неправильно».

Вот один из твитов. Цитирую: «Большинство людей, когда думают о педофилии, исходят из того, что это синоним сексуального насилия над детьми. Педофил — это взрослый человек, испытывающий сексуальное влечение к детям, но не все педофилы переходят к действию, совершают насилие над детьми. Причём некоторые люди, совершающие сексуальное насилие над детьми, не педофилы».

И сегодня, после того, как многие выразили всевозможное возмущение и отвращение, USA Today решила удалить всю серию твитов. Газета заявила, что в твитах не хватало контекста, потому что статья целиком была недоступна, точнее, доступ к ней был платный.

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Ха!

Грег, я вас слышу. Педофилия практиковалась в Древней Греции. Следует ли нам быть добрее к непонятым педофилам?

ГРЕГ ГАТФЕЛД: Нет. (Смеётся.) Как вам такой ответ? Что происходит со СМИ и педофилией? USA Today! USA Today, американское утреннее меню, теперь печатный орган извращенцев! CNN принимает их (педофилов. — ИноТВ) на работу*, USA Today их защищает… Я понимаю, что их тянет к молодой аудитории… (Смех.) Но это как-то противненько!

Кстати, вчера вечером в моей программе судья Джанин сделала на этот счёт ценное замечание. Всё это основано на лжи о том, что педофилы ищут понимания и лечения. Нет же! Они охотно используют ваше желание помочь и вовсе не торопятся подавлять свои извращённые инстинкты.

Наоборот, они идут на большие ухищрения, чтобы планировать, пестовать свои извращения. Они вкладывают в это много труда. Просто почитайте про этого продюсера CNN — он покупал людям авиабилеты! Без серьёзного планирования не получится заманить девочек-подростков в сексуальную ловушку!

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.

* Бывший продюсер CNN Джон Гриффин обвиняется в растлении малолетних (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID

07.09 / Зеленский изменил состав координационного совета по противодействию COVID-19

07.11 / Блогеров возмутило видео с заполняющим бюллетени сотрудником избиркома в США

27.05 / Фалеса рассказал, как Ани Лорак поздравила его с 60-летием

24.11 / Байден почтил память жертв Голодомора и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины

07.01 / NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе

11.01 / “Вот это грудь!”, “Я вскипел”, “Красиво и откровенно”. Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

08.08 / Лукашенко: Мой Коля никогда не будет президентом

14.07 / Москвичей предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика