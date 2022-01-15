Fox News – USA Today попалась на попытке оправдать педофилию

Газета USA Today оказалась в центре скандала, после того как попыталась убедить американцев, что педофилы вовсе необязательно представляют угрозу для детей. Ведущий Fox News Грег Гатфелд осудил призывы посочувствовать извращенцам и отметил, что американские СМИ уже не в первый раз проявляют подозрительную лояльность к растлителям малолетних.

Одно из ведущих СМИ навлекло на себя колоссальное возмущение, после того как удалило серию ужасающих твитов, в которых просматривался призыв к нормализации педофилии. Да, педофилии! Газета USA Today, как бы удивительно это ни звучало, рекламировала статью, заголовок которой изначально звучал так: «Что общество никак не может уяснить насчёт педофилии». В статье утверждалось, что влечение к несовершеннолетним, цитирую, «понимают неправильно».

Вот один из твитов. Цитирую: «Большинство людей, когда думают о педофилии, исходят из того, что это синоним сексуального насилия над детьми. Педофил — это взрослый человек, испытывающий сексуальное влечение к детям, но не все педофилы переходят к действию, совершают насилие над детьми. Причём некоторые люди, совершающие сексуальное насилие над детьми, не педофилы».

И сегодня, после того, как многие выразили всевозможное возмущение и отвращение, USA Today решила удалить всю серию твитов. Газета заявила, что в твитах не хватало контекста, потому что статья целиком была недоступна, точнее, доступ к ней был платный.

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Ха!

Грег, я вас слышу. Педофилия практиковалась в Древней Греции. Следует ли нам быть добрее к непонятым педофилам?

ГРЕГ ГАТФЕЛД: Нет. (Смеётся.) Как вам такой ответ? Что происходит со СМИ и педофилией? USA Today! USA Today, американское утреннее меню, теперь печатный орган извращенцев! CNN принимает их (педофилов. — ИноТВ) на работу*, USA Today их защищает… Я понимаю, что их тянет к молодой аудитории… (Смех.) Но это как-то противненько!

Кстати, вчера вечером в моей программе судья Джанин сделала на этот счёт ценное замечание. Всё это основано на лжи о том, что педофилы ищут понимания и лечения. Нет же! Они охотно используют ваше желание помочь и вовсе не торопятся подавлять свои извращённые инстинкты.

Наоборот, они идут на большие ухищрения, чтобы планировать, пестовать свои извращения. Они вкладывают в это много труда. Просто почитайте про этого продюсера CNN — он покупал людям авиабилеты! Без серьёзного планирования не получится заманить девочек-подростков в сексуальную ловушку!



Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.



* Бывший продюсер CNN Джон Гриффин обвиняется в растлении малолетних (прим. ИноТВ).