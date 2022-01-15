 

Spiegel – Болгария откажется от практики выдачи «золотых паспортов»

15.01.2022, 4:38, Новости дня
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Новое правительство Болгарии заявило об отказе от практики выдачи «золотых паспортов» — на радость ЕС, пишет Der Spiegel. До сих пор любой, кто сделал крупный вклад в экономику страны, мог рассчитывать на предоставление болгарского гражданства, дающего право на свободное перемещение в Шенгенской зоне. Как отмечает издание, особой популярностью эта программа пользовалась у состоятельных граждан Китая и России.


AP

Новое правительство Болгарии во главе с премьер-министром Кириллом Петковым объявило о прекращении практики предоставления так называемых золотых паспортов. В правительстве заявили, что соответствующая программа «не привела к значительным инвестициям в болгарскую экономику». Еврокомиссия долгое время критиковала практику предоставления гражданства за деньги и призывала к её прекращению, пишет Der Spiegel.

Программа «золотых паспортов» действует в Болгарии с 2013 года. Особой популярностью она пользовалась у состоятельных граждан Китая и Россия: за инвестиции в болгарскую экономику, эквивалентные €500 тыс. евро, они получали право на постоянное проживание в стране, а за сумму вдвое больше — болгарское гражданство.

Однако практически в каждом втором случае власти находили нарушения. В первую очередь Министерство юстиции приводит в пример инвесторов, перепродававших ценные бумаги или новоприобретённую недвижимость сразу после натурализации. Кирилл Петков пришёл к власти в конце 2021 года, пообещав бороться с повсеместной коррупцией.

В течение многих лет Еврокомиссия критиковала практику выдачи «золотых паспортов» в различных государствах — членах ЕС. В 2020 году она инициировала разбирательство по нарушению договорных обязательств Кипром и Мальтой. В июне 2021 года Брюссель направил письмо с угрозами подачи иска в Европейский суд и в Софию.

Некоторые из санкций, введённых администрацией США в прошлом году против болгарских граждан и компаний за их причастность к «коррупции» в стране, также связаны с практикой выдачи паспортов. Вашингтон обвиняет одного из попавших под санкции граждан Болгарии в создании незаконной системы быстрого получения болгарского гражданства, пишет Der Spiegel.



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