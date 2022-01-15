Новак спрогнозировал снижение доли углеводородов в мировом энергобалансе

Доля углеводородов в мировом энергетическом балансе к 2040-2050 годам может снизиться с 85% до 70%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Гайдаровском форуме.

«Доля углеводородов будет снижаться, но останется львиной в общем мировом энергетическом балансе. Сейчас если доля углеводородов составляет примерно 85%, по разным оценкам, она снизится до 50-75%. Я привержен тому, что около 70% будет доля углеводородов к 2040-2050 годам», – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, оставшиеся 30% – достаточно большой объем для возобновляемых источников энергии.

Новак отметил, что в РФ «один из самых чистых энергетических балансов в мире»: в настоящее время в российском топливно-энергетическом балансе доля угля и нефти составляет 34%, тогда как в среднем по миру – свыше 50%.

«У нас очень большая доля атомной энергетики – 20%, у нас 20% гидрогенерации, несмотря на то, что возобновляемые источники – это чуть меньше 1% в настоящее время… И порядка 45% – это газ, а газ является переходным к чистым источникам энергии», – добавил вице-премьер.

Новак также отметил важность сбалансированного и поэтапного энергоперехдода. «Президент сказал, что надо подходить сбалансировано, поэтапно и плавно переходить с тем, чтобы не создать проблемы для экономики, для развития человечества… Все-таки экономика растет мировая, и растет потребление энергии, и в ближайшие 15-20 лет потребление энергии вырастет еще на 30%. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно говорить об энергобезопасности», – сказал он.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы спровоцирует рост цен на энергию для конечных потребителей.