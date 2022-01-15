Мнение: Кусок хлеба

В связи с возможным близким концом нынешней «пандемии» политики от врачебного сословия, которые, безусловно, получили за два года огромный политический (видимо, не только) капитал, хотят продолжения банкета. Что объяснимо, хоть и не с нравственной точки зрения.

В «новой нормальности» сословие врачей будет иметь достаточно привилегированное положение в связи с выбранной стратегией террора через размен личных прав и свобод на «безопасность». Однако период доминирования медиков в политике будет сокращаться — их выпустили на арену с конкретной целью задавить любые сомнения, но уж точно никто не намерен держать их в столь комфортной позиции дольше необходимого. В дальнейшем их роль будет сокращена по сравнению с нынешней, хотя довольно существенное значение они будут продолжать иметь и далее.

Медицина в «новой нормальности» получает свой кусок хлеба через проект «абонентского здравоохранения». Суть его, если отбросить всевозможные кружева, крайне проста и при этом абсолютно бесчеловечна: беспрерывные вакцинации должны подорвать естественные защитные механизмы человека, буквально уничтожить естественный иммунитет и «подсадить» человека на медицинские препараты. Без которых он попросту умрет. Это стратегия обычного драг-дилера, ничего особо выдающегося в ней нет.

В определенном смысле реализуется антиутопия «Часа Быка» с цивилизацией долго- и коротко-живущих жителей Торманса. Фактически «абонентская медицина» уже сегодня способна реализовать этот сюжет. Полезные члены общества будут получать менее вредные вещества и с большими периодами между ними, благодаря чему смогут прожить дольше. Бесполезный балласт будет накачиваться препаратами и годам к 30 превращаться с живые трупы. После чего к ним будет применяться закон об эвтаназии — добровольной или по медпоказаниям.

Алгоритмы, которые и будут определять полезность членов общества — это и есть тот ресурс, за который будет идти ожесточеннейшая борьба. Тот, кто будет управлять правом на жизнь, тот и будет реальной властью.

Назвать подобную картину теорией заговора или конспирологией можно. Прятать голову в песок всегда комфортно. Но не стоит забывать, что половина населения планеты уже прошла через первый этап — минимум однократную, а зачастую и многократную вакцинацию. Да, наступает период насыщения, и на какое-то время процесс «нормализации» придется приостанавливать — дальнейшее увеличение численности уколотых будет сопровождаться слишком высоким расходом ресурсов (в первую очередь административно-управленческих). Но нужно отметить, что пока промежуточные итоги проекта «новой нормальности» для ее проектировщиков выглядят достаточно успешными. Подобной аферы настолько огромного масштаба не было за всю человеческую историю. Наверное, нелепо было бы ожидать, что всё получится с первой же попытки, но через некоторое время процедура будет запущена снова. С помощью каких именно инструментов — это вопрос. Медики, естественно, рассчитывают на то, что именно они останутся востребованными в последующих итерациях процесса «новой нормальности», хотя можно ожидать появление новых угроз: климатических, компьютерных — и за каждой новой угрозой будут стоять группы, готовые предложить свои услуги в вопросах закошмаривания населения планеты. Но пока медики, безусловно, на коне.

Называть этих людей врачами уже нельзя. Людьми, наверное — тоже. Но с точки зрения того функционала, которым они намерены обладать в будущем, их действия вполне осмысленны и рациональны. Врач теперь — не гуманная профессия, а просто звено управления. Управления страхом. Врач теперь будет тем, кто станет принимать решение — будете ли вы жить еще один период между уколами или вас можно будет отправлять в компост. А это — власть. Кто же по доброй воле откажется от власти?

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