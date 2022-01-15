Белый дом отреагировал на задержание в РФ атаковавших США хакеров

Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, сообщила высокопоставленный официальный представитель администрации США.

«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».

«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.

Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.