Штаммом по шайбе

Готовиться к Олимпиаде решили с подстраховкой.

Все, с 15 января хоккея до Олимпиады больше не будет. «Стоп» сказала сама Континентальная хоккейная лига. Но дело не только в пандемии, которая посадила на карантин уже семь клубов КХЛ.

В начале недели руководство лиги еще обсуждало различные варианты развития событий. Вал положительных тестов нарастал стремительно, матчи отменялись один за другим, но во вторник после проведенного в онлайн-режиме совещания с представителями клубов президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все пришли к решению продолжить регулярный чемпионат и провести плей-офф, чтобы выявить победителя в честной спортивной борьбе. Календарь, конечно, уже летел кувырком, но хоккейная общественность хоть немного успокоилась: лучше играть в усеченном варианте, чем не играть совсем.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. Фото: РИА Новости

Спокойствия и на сутки не хватило. Уже в среду «согласованное решение» было резко изменено на противоположное, причем вряд ли с подачи Федерации хоккея РФ — не тот уровень.

Похоже, хоккейные боссы ждали реакции с самого верха. И дождались.

Если на этот момент нет ничего важнее олимпийского золота, то КХЛ и ФХР должны были взять под козырек и отрапортовать, что в едином патриотическом порыве сделали все возможное ради сборной России.

На официальном уровне это прозвучало как забота о здоровье хоккеистов, тренеров и персонала: «По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек. Прирост за последние сутки составил 60 человек. В связи со стремительным ростом числа заболевших, высокой контагиозностью вируса, лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты…».

В официальных заявлениях ни слова о том, что на хоккеистов напал именно «омикрон», но при высокой заражаемости вкупе с ненадежностью тестов болезнь протекает в основном бессимптомно, карантин короткий — все примерно так, как в заокеанской НХЛ. Которая, к слову, свой чемпионат, несмотря на устрашающий фон, не прерывает. Больше того — в РФ не прерываются регулярные чемпионаты в высшей и молодежной лигах. Да, положение непростое, вот-вот в дело вступят серьезные инстанции с другим уровнем запретов на федеральном уровне, хоккейных боссов могут похвалить за иринятие своевременных мер. Но пока это выглядит как перестраховка вполне с определенными целями.

Поневоле напрашивается вывод, что из-под удара потребовалось вывести прежде всего кандидатов в олимпийскую сборную, а в качестве компенсации за прерванный сезон КХЛ получила от ФХР разрешение играть в олимпийскую паузу, которая по плану начинается 23 января — чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и пастухи за место спокойны, и большие боссы довольны.

Из чемпионата «изымаются» всего четыре игровых дня, но этот «камешек» порождает лавину проблем.

К форс-мажору наши хоккейные инстанции оказались не готовы, не проявив необходимой гибкости, в чем ничего удивительного нет. То, что поспешили прогнуться, принимая далеко не всех устраивающее решение, да еще в обстановке строжайшей секретности, — тоже еще полбеды. А вот то, что хоккеем как государственным проектом уже который год вертят как хотят — это настоящая беда, и пандемия только резче высвечивает происходящий хаос.

Возможна ли честная борьба при отсутствии в командах лидеров, в том числе легионеров — вопрос риторический. Президент ФХР Владислав Третьяк, одобрив решение лиги, призвал клубы поддержать друг друга в трудную минуту, но что на самом деле это означает, не знает и сам Владислав Александрович. Вариантов развития событий масса, и все они если не тупиковые, то близкие к тому. Не исключено даже, что регулярный чемпионат этой паузой и завершится, а плей-офф вовсе отменят.

Но это мелочь по сравнению с тем, что РФ может остаться без вожделенного олимпийского золота. Ради такого госзаказа никого и ничего не жалко.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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