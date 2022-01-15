Запад заявил о готовности помочь Украине учениями в странах НАТО
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США и их союзники в случае эскалации вокруг Украины готовы помочь украинской стороне путем проведения учений в странах НАТО: в Польше, Румынии и Словакии, а также предусмотрены поставки оружия, заявили в американской администрации.
«Помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище», – сообщила газета New York Times со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
Отмечается, что США «почти наверняка» займутся поставкой оружия. Помощь украинской стороне будет стремится оказать ЦРУ и Пентагон. От ЦРУ помощь будет поступать тайно, а от Пентагона – открыто.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что страна ни на кого не собирается нападать.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
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