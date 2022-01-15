Мнение: Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей

Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби бездоказательно заявил, что Россия якобы готовит повод для вторжения на Украину.

Пентагон заявил о якобы намерении России найти предлог для вторжения на Украину

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«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кирби, у американской стороны якобы есть информация, что Россия разместила группу оперативников для «проведения операции под чужим флагом».

«Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — сказал он.

https://russian.rt.com/world/news/949287-pentagon-rossya-predlog-vtorzhenie-ukraina – цинк

Вообще то тут ничего придумывать надо. Украина уже 8 лет нападает и убивает русскоговорящих людей на Донбассе. Этот предлог было же так трудно найти (нет). И этим предлогом можно (нужно) было воспользоваться еще в 2014 году. А с тех пор уже почти 8 лет прошло, и нападения не прекратились. Как и убийства русских и русскоговорящих людей, которых убивают уже 8 (!) лет. Теперь, кстати, это еще и нападения на граждан РФ, которые живут на Донбассе. Какой еще новый предлог тут нужен, если есть цель найти предлог? Чтобы их убивали 10 лет для круглой цифры? Или сколько будет достаточно?

Вполне естественно, что в Кремле назвали все это инсинуациями, потому что если бы хотели использовать этот предлог, то его могли давно и многократно использовать. Также стоит отметить, что в 2016-м году в ходе провокации на границе Крыма были убиты сотрудник ФСБ и морской пехотинец. Тоже, вполне себе железобетонный предлог. Для ракетно-бомбовых ударов, например. И ничего придумывать не надо.

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