Певица Буланова пожаловалась на плохую уборку улиц в Петербурге

Российская певица Татьяна Буланова прокомментировала ситуацию с некачественной уборкой снега в Санкт-Петербурге и привела в пример чистые и убранные улицы Казани.

«Мне кажется, о ситуации с уборкой снега в Петербурге не говорил только ленивый. Честно говоря, не хотела комментировать эту тему, но недавно вернулась с гастролей, и в числе городов, в которых мы были, находилась Казань. Вы знаете, меня поразила уборка снега, чистота, просто город ну какой-то фантастический, чистый, красивый. Немножко стало обидно за свой родной Петербург», – приводит «ПолитРоссия» слова певицы.

По словам Булановой, сейчас не надо искать виновных, нужно «просто что-то делать», потому что по улицам Петербурга страшно ходить.

«Ты идешь, если тает снег, по колено в луже либо по наледи, опасаясь, что упадешь и что-то сломаешь, не дай бог. Как-то нужно обратить на эту проблему внимание, причем серьезно, потому что недовольство населения растет, и не очень приятно, конечно», – отметила Буланова.

Ранее народный артист РФ Иван Краско пожаловался Владимиру Путину на снегоуборочные работы в Петербурге.