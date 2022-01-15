 

Apple открыла кабинет на сайте Роскомнадзора

15.01.2022, 2:34, Новости дня
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Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в соответствии с требованиями российских законов, сообщают информационные агентства.

В графе статуса требования «Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора» компании указано, что оно исполнено, передает РИА «Новости».

При этом Apple пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму и не создала филиала, не открыла представительства и не учредила российское юрлицо.

В начале января Apple стала первой в истории компанией с капитализацией более 3 трлн долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле. Согласно документу, со следующего года иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими офисами, опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди них числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.



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