 

Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным

15.01.2022, 2:34, Новости дня
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов РФ и США.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит РФ – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите РФ – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.

Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита РФ – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.

По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.

Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».



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