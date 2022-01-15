На свободу по УДО вышел экс-сотрудник ФСБ

….осужденный за изнасилование петербургского бизнесмена карабином.

Суд в Кировской области условно-досрочно отпустил из колонии 29-летнего экс-сотрудника ФСБ Илью Кирсанова, осужденного за изнасилование петербургского бизнесмена Игоря Саликова карабином. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: Давид Френкель / «Медиазона»*

В сентябре 2021 года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил Кирсанову неотбытый срок на год и десять месяцев ограничения свободы. Смягчение наказания экс-сотруднику ФСБ мотивировали положительными характеристиками из ИК, «активной позицией по исправлению» и признанием вины. Потерпевший бизнесмен Саликов обжаловал решение суда, прокуратура провела проверку, после которой в декабре вновь представила Кирсанова на УДО.

«Посещает занятия по социально-правовому обучению, культурно-массовые мероприятия, пользуется библиотекой… спокоен, вежлив, примерно трудится в должности подсобного рабочего швейного цеха, опрятен, соблюдает личную гигиену… Волевые качества — может преодолевать трудности, жизненная цель — честно трудиться на свободе», — приводит «Фонтанка» выдержки из характеристики Кирсанова.

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Приговор Кирсанову вынесли в 2019 году. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий (п. «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК). До вступления решения суда в законную силу экс-силовик содержался в СИЗО «Кресты», затем его перевели в изолятор ФСБ на Шпалерной улице. По данным «Фонтанки», там осужденный содержался в хозяйственном отряде. В январе 2021 года Кирсанова этапировали в ИК-5 Кировской области.

По версии следствия, в мае 2018 года Кирсанов выехал на задержание Саликова по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 132 УК). Бизнесмен тогда рассказал, что в какой-то момент Кирсанов повалил его на пол и начал пытать, воткнув в анус ствол охотничьего карабина. В результате Саликов получил разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы. Первоначально Кирсанов свою вину не признал и предположил, что потерпевший сам нанес себе увечья.

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