 

В Белом доме обвинили Россию в подготовке провокации на границе Украины

15.01.2022, 1:50, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают данными о якобы подготовке Россией провокации на Украине.

«Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров», – сообщила она, передает ТАСС.

Белый дом также назвал сроки нападения РФ на Украину – это может случится в январе – феврале, сказала Псаки. По ее словам, РФ может сфабриковать повод для такого вторжения. Однако никаких конкретных данных на этот счет приведено не было.

В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что нет угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране поэтому вводить не планировали.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер».

Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что США, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины.



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