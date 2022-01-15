Адвокат объяснила отсутствие уголовного преследования за порчу картины в Ельцин-центре

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15.01.2022, 1:50, Новости дня
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Порча картины «Три фигуры» Анны Лепорской в Ельцин-центре не стала поводом для возбуждения уголовного дела, так как полотно не значится в реестре объектов культуры, находящихся под госохраной, сообщила адвокат Оксана Михалкина.

Картину последовательницы Казимира Малевича Анны Лепорской на выставке в Ельцин-центре испортили, фигурам на ней пририсовали глаза, позже в региональном УМВД отказали в возбуждении уголовного дела.

Михалкина в беседе пояснила, что испорченная картина не значится в реестре объектов культуры. «Главное, чтобы она была внесена в список культурных ценностей на основании постановления регионального или федерального правительства. Тогда есть состав уголовного преступления. А если это просто произведение искусства – даже если экспертиза подтвердила – но в опись не включено, тогда уголовного состава нет, только административная ответственность», – сказала юрист «Ридусу».

По словам Михалкиной, подозреваемым в порче картины максимум может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство.

Между тем искусствоведы в Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, оценили стоимость реставрации «Трех фигур» в 250 тыс. рублей.



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