Хакеров из REvil арестовали до середины марта

Участников хакерской группы REvil арестовали на несколько месяцев по решению Тверского суда Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Розина РИА «Новости».

Позднее суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Андрея Бессонова такой же меры пресечения, добавила она.

Арест установлен до 13 марта. Муромский обвиняется по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пойманные хакеры скажутся на отношениях Вашингтона и Москвы.