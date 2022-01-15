 

Засуха привела к гибели более 62 тыс. животных в Танзании

15.01.2022, 1:50, Новости дня
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Из-за продолжительной засухи в регионе Маньяра на севере Танзании умерли более 62 тыс. животных, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По словам заместителя главы совета округа Симанджиро Сендеу Лайзера, жертвами длительной засухи стали 62585 животных, включая крупный рогатый скот, овец и коз. Лайзер подчеркнул, что засуха вынуждает животноводов перебираться в районы, где есть относительные запасы воды и трава для выпаса скота, передает РИА «Новости».

В прошлое воскресенье в США предсказали новое массовое вымирание животных на Земле со времен исчезновения динозавров. В августе прошлого года украинский климатолог пообещала превращение жизни на Земле в «ад» из-за климатических изменений.



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