Не пришла на похороны мужа и ушла за ним почти через год: как жила вдова Мягкова

Семейная жизнь Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской продлилась больше полувека. Трагедия разлучила супругов почти год назад. 18 февраля 2021 года Мягков скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. Вознесенская обнаружила супруга без сознания, вызвала врачей, но помочь было уже нечем. Актриса прожила без любимого мужа меньше года и скончалась в возрасте 78 лет.

За свою карьеру известная актриса театра и кино Анастасия Вознесенская успела сыграть десятки ролей. Однако больше всего артистка полюбилась зрителям в образе директора рынка Аллы Кушаковой из фильма “Гараж”. Анастасия Валентиновна снялась в картине вместе с любимым мужем, с которым жила счастливо на тот момент уже 15 лет.

Будущие супруги познакомились еще во время учебы в театральном. Встретившись однажды, они прожили вместе почти 60 лет и смогли пронести свои чувства друг к другу сквозь года. К сожалению, в семье так и не случилось прибавления. Детей знаменитым супругам заменяли их ученики из Школы-студии МХАТ.

18 февраля прошлого года Андрея Мягков скончался. Тяжелобольная Анастасия Вознесенская осталась совсем одна. СМИ писали, что несколько лет назад страдающую сахарным диабетом актрису парализовало после инсульта, который случился прямо в театре. Из-за проблем со здоровьем супруга легенды советского кино не появлялась на работе больше 10 лет. Андрей Васильевич, который всегда был рядом с женой, тоже перестал выходить на сцену. К слову, из-за состояния здоровья артистка даже не смогла присутствовать на публичном прощании с любимым мужем.

В прошлом году общественность забеспокоилась о том, как Анастасия Валентиновна сможет жить совсем без помощи. Ведь наследниками супруги так и не обзавелись. К тому же, ходили слухи, что вдова Мягкова осталась в бедственном финансовом положении. Как оказалось, об актрисе было кому позаботиться.

Несмотря на то, что Вознесенская перестала выходить на сцену, из МХТ им. Чехова ее не увольняли. Вдове легенды советского кино продолжали платить зарплату и даже предлагали помощь. Однако, как писала “Комсомольская правда”, Анастасия Валентиновна ни в чем не нуждалась и обижалась на слухи о бедности. К тому же, актриса не чувствовала себя одинокой. Рядом с ней были взрослые племянники, которых в семье много.

Сегодня, 14 января, Анастасия Вознесенская ушла из жизни. Актриса прожила без мужа меньше года и скончалась из-за последствий заболевания коронавирусом. Вдова Мягкова обратилась

в одно из медицинских учреждений подмосковного Домодедово 20 декабря. Ее тест на ковид показал положительный результат.