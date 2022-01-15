Зарплата Шмыгаля в 2021 году была почти вдвое больше, чем у Зеленского

Ежемесячно Шмыгаль получал:

январь – 47 293,75 грн;

февраль – 44 299,15 грн;

март – 41 833,84 грн;

апрель – 45 179,19 грн;

май – 44 299,15 грн;

июнь – 44 361,28 грн;

июль – 45 323,09 грн;

август – 44 646, 82 грн;

сентябрь – 44 655,81 грн;

октябрь – 47 332,10 грн;

ноябрь – 57 157,83 грн;

декабрь – 55 393,64 грн.

Канал отмечает, что зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмыгаль платит более 10 тыс. грн в месяц.

Контекст:

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году составила 28 тыс. грн ежемесячно. Премий и надбавок он не получал.

Также стали известны зарплаты лидеров фракций Верховной Рады. Больше всего заработала сопредседатель “Европейской солидарности” Ирина Геращенко – почти 583 тыс. грн за год (с окладом в 22 700 грн).



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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