 

Зарплата Шмыгаля в 2021 году была почти вдвое больше, чем у Зеленского

15.01.2022, 1:26, Новости дня
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Ежемесячно Шмыгаль получал:

январь – 47 293,75 грн;
февраль – 44 299,15 грн;
март – 41 833,84 грн;
апрель – 45 179,19 грн;
май – 44 299,15 грн;
июнь – 44 361,28 грн;
июль – 45 323,09 грн;
август – 44 646, 82 грн;
сентябрь – 44 655,81 грн;
октябрь – 47 332,10 грн;
ноябрь – 57 157,83 грн;
декабрь – 55 393,64 грн.

Канал отмечает, что зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмыгаль платит более 10 тыс. грн в месяц.

Контекст:

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году составила 28 тыс. грн ежемесячно. Премий и надбавок он не получал.

Также стали известны зарплаты лидеров фракций Верховной Рады. Больше всего заработала сопредседатель “Европейской солидарности” Ирина Геращенко – почти 583 тыс. грн за год (с окладом в 22 700 грн).


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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