 

ОДКБ: Миротворцы могли принять участие в силовых операциях в Казахстане

15.01.2022, 1:04, Новости дня
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что миротворцы ОДКБ были готовы принять участие в силовых операциях в Казахстане, но такого запроса со стороны властей страны не было.

Операция в Казахстане показала, что страны ОДКБ могут вместе обеспечивать безопасность и стабильность на всем пространстве организации, подчеркнул Зась.

«Нет… Готовность с нашей стороны была такая, но такого не было запроса», – сказал Зась в программе Кирилла Вышинского «1/6» на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, был ли запрос на участие миротворцев в силовых операциях в Казахстане, передает РИА «Новости».

Генсек добавил, что у властей Казахстана хватило своих сил, а миротворцы были задействованы в охране крупных объектов.

Ранее сообщалось, что Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Завершится все 19 января. 

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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