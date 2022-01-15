Хакеры атаковали сайты госвласти в Украине, Зеленский встретился с Алиевым, Порошенко хотят арестовать. Главное за день

Самая мощная хакерская атака за последние четыре года

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. При этом в текстах были ошибки (польский, по словам носителей языка, написан так, словно для этого использовали плохой переводчик), а изображение герба – искажено.

В Госспецсвязи говорят, что этот взлом – самый мощный за последние четыре года. Пострадали порядка 70 сайтов регионального и общенационального уровня, к вечеру большинство из них возобновили работу.

Атаку осудили ряд стран, украинские власти допускают причастность России, а спецслужбы начали расследование. По мнению правительственных экспертов, цель кибератаки – дестабилизация внутри Украины.

Разговоры о российской диверсии и подготовке к вторжению в Украину

После переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности, на которых Россия, как заявляли в МИД, не получила от США и НАТО никаких гарантий, американские чиновники и СМИ начали сообщать о подготовке российскими военными почвы для вторжения в Украину.

Сначала советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины.

Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена получила информацию, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации, которая позволит лидеру России Владимиру Путину начать вторжение, а к вечеру 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”.

Мера пресечения Порошенко

В Госбюро расследований провели брифинг по поводу уголовного производства, в котором фигурирует пятый президент Украины и нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян высказала ожидания, что политик сам прибудет на заседание суда по избранию ему меры пресечения и сказала, что оно будет проходить в открытом режиме.

Прокуроры попросили арестовать Порошенко. Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский суд, заседание назначено на 17 января, оно начнется в 11.00 – через два часа после планируемого прибытия экс-президента из Варшавы в киевский аэропорт.

Сам Порошенко считает, что за решеткой не окажется – “не хватит ни духа, ни сил, ни воли”.

Предложение Зеленского о переговорах с Путиным и Байденом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонний саммит США–Украина–Россия. Ермак не исключил проведение переговоров между Байденом, Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности такого саммита, отметила, что пока ей нечего сообщить о следующих шагах в переговорном процессе. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия пока не получала предложений о проведении такого саммита.

Визит Алиева в Украину

14 января – впервые за время пребывания Зеленского в должности президента – в Киев прибыл с официальным визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев. Два лидера встретились в Мариинском дворце. По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов, в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства. Алиев заявил, что сотрудничество стран основано “на крепкой дружбе”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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