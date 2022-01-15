 

Россиянин Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском фигурном катании

15.01.2022, 0:20, Новости дня
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Российский фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы в Таллине в мужском одиночном катании.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 286,56 балла (99,06+187,50). Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75+182,73), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08; 90,24+181,84). Лидировавший после короткой программы житель России Андрей Мозалев занял четвертое место (265,59; 99,76+165,93), его соотечественник Евгений Семененко стал пятым (260,00; 99,04+160,96), передает ТАСС.

Кондратюку 18 лет, он впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Фигурист является победителем (2022) и бронзовым призером чемпионата РФ (2021). Второй раз подряд на чемпионате Европы побеждает российский фигурист, в 2020 году на соревнованиях в австрийском Граце золотую медаль завоевал Дмитрий Алиев.

Напомним, в четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Ранее в тот же день российская фигуристка Камила Валиева на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине установила новый мировой рекорд в короткой программе.



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