РФ готовится к диверсии на Донбассе – хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать вторжение, заявили в Белом доме

“Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину, которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей”, – сказала она.

По данным Псаки, Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности и информационными операциями, обвиняя Украину в подготовке неминуемого нападения на российские силы в восточной Украине”.

“И мы видели это раньше, в 2014 году”, – заметила Псаки.

Она говорит, что российские военные планируют начать диверсионные действия за несколько недель до военного вторжения. Последнее, по словам Псаки, может начаться в период между серединой января и серединой февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. После этого CNN сообщил, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ уже отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

Псаки на брифинге подтвердила информацию, которую озвучили инсайдеры СМИ. Она говорит, что у Белого дома есть данные, что группа таких оперативников может провести операцию на Донбассе.

“Оперативники обучены методам ведения городской войны и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против российских марионеточных сил. Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях, чтобы оправдать российское вторжение и посеять раскол в Украине”, – сказала спикер Белого дома.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Как отмечает Reuters, кибератака на украинские правительственные сайты еще больше накалила ситуацию после переговоров, зашедших в тупик.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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