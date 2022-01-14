 

Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе

14.01.2022, 23:56, Новости дня
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По информации канала, Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а потом влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. По предварительной информации, она находилась за рулем.

Смерть Данченко подтвердили в греческом лубе АЕК, за который играл супруг погибшей. В клубе выразили соболезнования футболисту.

https://www.facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/posts/316442857159883

Об этой аварии написала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В ведомство сообщили, что тело погибшей зажало в салоне автомобиля – спасателям пришлось разрезать машину.

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/6987042521338394

Авария произошла в день, когда Олег Данченко подписывал контракт о переходе из АЕК  украинскую “Зарю”, отмечает Tribuna.

Контекст:

Данченко начал профессиональную карьеру в “Черноморце”. Выступал за “Анжи”, “Шахтер”, “Енисей”, “Рубин” и “Уфу”. С января 2021-го играл за АЕК, за который провел 11 матчей.

Как пишет Telegraf, пара познакомилась в Instagram – они случайно подписались друг на друга. Поженились они в июле 2020 года, писал Данченко в Instagram.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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